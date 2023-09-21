Чернишов: Газу в нас достатньо, тарифи стабільні

Про це сказав голова компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку", – сказав Чернишов.

Голова Нафтогазу переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності вартості блакитного палива для населення.

"Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це – український видобуток, наше з вами спільне досягнення", – сказав Чернишов.