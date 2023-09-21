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Країни Вишеградської групи просять Україну відкликати позов до СОТ

27.09.2023 / 12:16
Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, просять Україну відкликати позов до Світової організації торгівлі щодо заборони групи на експорт української агропродукції.

Про це повідомляє RMF FM.

"З великим здивуванням і занепокоєнням ми сприйняли рішення України подати скаргу до Світової організації торгівлі на нашу країну, і ми очікуємо, що Україна відкличе її", – заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Ришард Бартосік після переговорів у чеському місті Зноймо.

Він наголосив, що Польща прагне діалогу з Україною, і відкликання скарги сприятиме подальшим переговорам.

На зустричі був присутній онлайн міністр сільського господарства України Микола Сольський.

"На моє запитання, чи буде Україна відкликати скаргу, відповіді не було. Міністр (Сольський. - Ред) сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це створило б хороший клімат, і ми б уникнули багатомісячних розглядів", – наголосив Бартосік.

Він зазначив, що на користь ембарго говорить той факт, що "обсяги транзиту збільшуються з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. Тому незрозуміло, чому Європейський Союз не продовжив свою заборону".

Найважливіший висновок зустрічі, додав Бартосік, полягає в тому, що зерно з України має йти туди, де воно потрібне, і не повинно створювати труднощів на ринках сусідніх країн.

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний, підсумовуючи переговори, повідомив, що країни Вишеградської групи закликали Єврокомісію контролювати коридори солідарності, якими українське зерно має надходити до третіх країн.

зерно
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