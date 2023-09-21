США виділяють Україні 522 мільйонів доларів допомоги у сфері енергетики

Про це йдеться у міжурядовому меморандумі щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України, опублікованому американським посольством.

Втім, зазначено, що 100 мільйонів доларів з цієї суми будуть виділені Україні за умови виконання відповідними органами низки заходів. Зокрема, вона має затвердити вже до кінця жовтня новий статут та створити наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України", до кінця листопада розпочати конкурс на обрання членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом", а до кінця грудня - утворити замість нього ПАТ "Енергоатом".

Також США ставлять умовою встановлення Нацкомісією з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг до 1 квітня 2024 року порядку, обсягу, ступеню та періодичності подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Метою підписання документу вказано відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європейського союзу енергетичної економіки. Зокрема, йдеться про співпрацю в таких сферах:

● Відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, в тому числі закупівля і встановлення магістральних автотрансформаторів;

● Посилення стійкості електроенергетичної системи за рахунок збільшення її достатності та гнучкості, зокрема стійкості до перебоїв в постачанні електричної енергії у основних секторах надання послуг, таких як опалення, водопостачання, водовідведення, транспорт, телекомунікації та охорона здоров’я;

● Встановлення розподіленої газової генерації (у тому числі турбіни CCGT виробництва США);

● Ширше впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;

● Посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами;

● Підготовка та впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства ЄС та зобов’язань України в рамках договору про заснування Енергетичного співтовариства;

● Співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;

● Захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, зокрема фізичний антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека, а також визначення міжгалузевих взаємозалежностей та впровадження заходів з пом’якшення наслідків для запобігання каскадним збоям через потенційні перебої в енергопостачанні.

Нагадаємо також, що під час минулого осінньо-зимового сезону, коли Росія завдавала численних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, допомогу Україні надавало, зокрема, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Так, ще у жовтні воно вирішило виділити 55 мільйонів доларів на підготовку інфраструктури України до опалювального сезону, а на початку листопада - про додатково виділити на допомогу в підготовці до зими ще 25 мільйонів доларів.

В січні ж агентство оголосило про виділення ще 125 мільйонів доларів на підтримку стійкості енергетичної інфраструктури України перед систематичними атаками з боку Росії.