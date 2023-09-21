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кремль хоче відмовитися від індексації окладів держслужбовців у 2024 році, - ЗМІ

26.09.2023 / 15:23
кремль планує відмовитися від індексації окладів федеральних держслужбовців у 2024 році. Раніше вона проводилася щороку з 1 жовтня.

Про це мовиться в пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету на 2024 рік і плановий період 2025 і 2026 років, повідомляє російське пропагандистське інформагентство рбк в понеділок, 25 вересня.

"Відповідно до рішень, прийнятих урядом рф... індексація оплати праці працівників федеральних державних органів у 2024 році не здійснюється", - зазначається в документі.

Джерело інформагентства у фінансово-економічному блоці російського уряду підтвердило такі плани уряду і пояснило це "необхідністю оптимізації бюджетних видатків".

Рішення не поширюється на індексацію зарплат працівників організацій бюджетної сфери, з 1 жовтня 2024 зарплати таких працівників (зокрема, федеральних державних установ) будуть збільшені на прогнозний рівень інфляції 2024, тобто на 4,5%.

За чинним законом про бюджет, в 2024 передбачалася індексація зарплат федеральних держслужбовців на 4%, а з 1 жовтня 2023 їх оклади планується збільшити на 5,5%. При цьому 2021 року від підвищення зарплат держслужбовцям (крім військових) відмовилися з метою економії коштів. Уряд рф також відмовлявся від індексації під час падіння цін на нафту у 2014–2016 роках.

індексація
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