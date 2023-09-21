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шойгу: за планом міноборони рф війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року
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Краєв: Більшість світу готова говорити про майбутнє без росії
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Блінкен заявив про зростання небезпеки через поглиблення співпраці між росією і КНДР
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ISW: путін наказав шойгу зупинити контрнаступ Сил оборони України
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Орбан відмовляється ратифікувати заявку Швеції на вступ в НАТО
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Країни Вишеградської групи просять Україну відкликати позов до СОТ
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Чернишов: Газу в нас достатньо, тарифи стабільні
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США виділяють Україні 522 мільйонів доларів допомоги у сфері енергетики
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кремль хоче відмовитися від індексації окладів держслужбовців у 2024 році, - ЗМІ
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KSE: Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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