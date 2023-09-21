KSE: Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок

"Два доволі цікавих висновки просто з графіка цін: перший - польські фермери зараз майже вдвічі мають більший виторг. Чому - причини всім відомі. Ми у війні, логістика дуже дорога, ризики, обмежені експортні можливості тощо", - зазначив він у телеграм-каналі.

Другий висновок - динаміка польських цін загалом відповідає динаміці світових цін.

"Тобто не видно, щоб наш експорт їм "ламав" ринок", - резюмував експерт.