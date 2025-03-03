Макрон обговорить з Орбаном війну між росією і Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Як пише видання, Орбан проведе переговори з Макроном у Парижі. Головною темою переговорів буде війна між росією і Україною.

Варто нагадати, що минулими вихідними представники 18 країн, зокрема президент Франції та прем’єр-міністр Великої Британії зібралися в Лондоні для обговорення безпекових питань ЄС. Зустріч відбулась після сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

При цьому Орбан не брав участі в саміті в Лондоні та пізніше заявив, що там було ухвалено рішення "продовжувати війну в Україні".