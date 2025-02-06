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17:27
Google видалила зобов'язання не застосовувати ШІ для потенційно шкідливих цілей
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14:21
Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться під британським головуванням, - ЗМІ
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13:19
Reuters: Угорці не бачили такого зниження рівня життя відтоді, як до влади прийшла партія Орбана
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12:16
МО Британії: З моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року росія втратила понад 837 000 військових
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11:14
Bloomberg: США можуть представити план завершення війни в Україні на Мюнхенській безпековій конференції
- 17:27
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Огляд банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»15.01.2025 / 13:37Последние новости рубрики
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15:23
Галущенко: Імпорт газу нам потрібен. А щодо обcягів, то дивитимемося, з чим ми вийдемо з цього сезону
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16:25
У січні 2025 року податкова перевиконала план надходжень до держбюджету
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16:20
Експерт: Ураження російської економіки перейде в нову фазу. Мова про використання реактивних дронів
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15:23
Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії
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18:30
Економіст: Чим буде нижчою ціна на нафту – тим гірше для економіки росії
- 15:23
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.Последние новости рубрики
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.Последние новости рубрики
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