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Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться під британським головуванням, - ЗМІ

06.02.2025 / 14:21
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", відбудеться 12 лютого, але на ньому замість США головуватиме Велика Британія.

Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомило "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Зустріч у форматі "Рамштайн", за даними "Радіо Свобода", відбудеться під британським головуванням. Там не уточнюють, з чим повʼязана така зміна.

Також невідомо, чи відбудеться зустріч онлайн або офлайн.

Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

Остання на сьогодні зустріч Контактної групи 9 січня відбулась в очному форматі.

Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.

Рамштайн
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