Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться під британським головуванням, - ЗМІ

Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомило "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Зустріч у форматі "Рамштайн", за даними "Радіо Свобода", відбудеться під британським головуванням. Там не уточнюють, з чим повʼязана така зміна.

Також невідомо, чи відбудеться зустріч онлайн або офлайн.

Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

Остання на сьогодні зустріч Контактної групи 9 січня відбулась в очному форматі.

Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.