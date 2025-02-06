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Reuters: Угорці не бачили такого зниження рівня життя відтоді, як до влади прийшла партія Орбана

06.02.2025 / 13:19
Перспективи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перемогти на парламентських виборах у 2026 році стали невизначеними через погіршення економічної ситуації в країні. Зростання інфляції, падіння морального духу населення та зниження рівня народжуваності - основні фактори, які ставлять під сумнів стратегію Орбана та його партії "Фідес".

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Повідомляється, що Угорщина пережила найсильнішу інфляцію в Європейському союзі після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

"Угорці не бачили такого зниження рівня життя відтоді, як до влади прийшла партія "Фідес" (2010 року)", - сказав Балаж Сент-Іваньї, політичний економіст з Університету Астон, що спеціалізується на Центральній Європі.

Орбан витратив 5,35 млрд доларів перед останніми виборами 2022 року, щоб відбити загрозу з боку попереднього суперника від опозиції, і це голосування принесло йому ще одну перемогу.

Жоден із 12 економістів, опитаних у січневому опитуванні Reuters, не очікує, що економіка Угорщини досягне 3,4% зростання, закладених Орбаном у бюджет цього року. Erste Bank, найточніший минулорічний прогноз угорських економічних показників, прогнозує зростання на рівні 2%.

Європейська комісія прогнозує зростання на рівні 1,8%, що, хоча і вражає порівняно зі стагнацією, з якою стикаються деякі уряди єврозони, стане межею найслабшого трирічного періоду перед національними виборами за 15-річне правління Орбана.

Крім того, Орбан планує підвищити сімейну допомогу в другій половині року і ще більше у 2026 році, втім, рівень народжуваності в Угорщині наразі впав до найнижчого рівня за останні десять років.

За даними деяких опитувань, правоцентристська партія "Тиса" Петера Мадяра, яка набирає популярності, обігнала партію "Фідес". Як зазначають експерти, це підвищує "реальну ймовірність" того, що Орбан програє вибори вперше з моменту приходу до влади 2010 року.

Орбан, Угорщина
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