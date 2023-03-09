Войти | Зарегистрироваться
12:57

суббота,
11 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Орбан заявив, що Угорщина може переглянути свої відносини з росією

10.03.2023 / 09:24
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країні, можливо, доведеться переглянути свої відносини з росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після вторгнення рф в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, на економічному форумі в Будапешті в четвер Орбан заявив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з москвою можуть не відновитися після завершення війни в Україні.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реально", - сказав Орбан.

Він додав: "Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини має серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з рф у найближчі 10-15 років".

Орбан, росія, Угорщина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 марта
10 марта
9 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.