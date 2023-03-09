Орбан заявив, що Угорщина може переглянути свої відносини з росією

Як повідомляє Bloomberg, на економічному форумі в Будапешті в четвер Орбан заявив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з москвою можуть не відновитися після завершення війни в Україні.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реально", - сказав Орбан.

Він додав: "Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини має серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з рф у найближчі 10-15 років".