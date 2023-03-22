Угорщина не буде арештовувати путіна

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш, повідомляє Reuters.

Гуляш зазначив, що арешт путіна нібито не матиме законних підстав, при тому, що Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, пише видання. Глава адміністрації Орбана сказав, що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо посилатися на угорський закон і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента росії, оскільки статут Міжнародного кримінального суду (МКС) не був оприлюднений в Угорщині. Уряд не сформував позиції щодо ордера на арешт путіна. Ці рішення (ордер на арешт путіна, - ред.) не найвдаліші, оскільки вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка", - сказав Гуляш.

Reuters нагадує, що путін є всього третім чинним президентом, якому МКС видав ордер на арешт, навряд чи найближчим часом опиниться перед судом., але ордер означає, що його можуть заарештувати та відправити до Гааги, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.