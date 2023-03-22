Войти | Зарегистрироваться
08:34

суббота,
25 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Угорщина не буде арештовувати путіна

24.03.2023 / 12:19
Угорщина не буде арештовувати обвинуваченого у воєнних злочинах російського диктатора володимира путіна, якщо він в'їде до країни.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш, повідомляє Reuters.

Гуляш зазначив, що арешт путіна нібито не матиме законних підстав, при тому, що Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, пише видання. Глава адміністрації Орбана сказав, що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо посилатися на угорський закон і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента росії, оскільки статут Міжнародного кримінального суду (МКС) не був оприлюднений в Угорщині. Уряд не сформував позиції щодо ордера на арешт путіна. Ці рішення (ордер на арешт путіна, - ред.) не найвдаліші, оскільки вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка", - сказав Гуляш.

Reuters нагадує, що путін є всього третім чинним президентом, якому МКС видав ордер на арешт, навряд чи найближчим часом опиниться перед судом., але ордер означає, що його можуть заарештувати та відправити до Гааги, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Орбан, Угорщина, Гуляш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.