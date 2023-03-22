В уряді Угорщини назвали умову, за якої можуть підтримати членство України в ЄС

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає УНН з посиланням на Telex.

Гергей Гуйяш заявив, що угорський уряд був би радий покращити свої відносини з Україною, якби українці внесли зміни до свого закону про освіту.

За його словами, закон містить заходи, які нібито топчуть усі європейські цінності через «обмеження використання угорської мови», і уряд Угорщини нібито вжив усіх можливих дипломатичних кроків, щоб опротестувати це.

Гуйяш зазначив, що угорський уряд підтримав би членство України в ЄС лише за умови гарантування використання мови закарпатськими угорцями.