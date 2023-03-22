В уряді Угорщини назвали умову, за якої можуть підтримати членство України в ЄС

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"Протестні рухи" в рф мають розуміти: саме зараз найкращий час активно діяти, - Подоляк
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Клеверлі: Передача Києву снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією у війні
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«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского24.03.2023 / 14:13Последние новости рубрики
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ВАР: Здешевлення овочів найближчим часом очікувати не варто
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Комітет Ради пропонує переглянути існуючу систему пожиттєвих пільг ветеранам
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Підласа: Зміни до бюджету не передбачають повернення підвищених зарплат військовим
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Кабмін розробив пілотний проект про перехід соцзакладів на нову модель фінансування
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Рада ввела автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки
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