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В уряді Угорщини назвали умову, за якої можуть підтримати членство України в ЄС

24.03.2023 / 14:25
Угорський уряд підтримав би членство України в ЄС лише за умови, якщо українці внесуть зміни до свого закону про освіту.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає УНН з посиланням на Telex.

Гергей Гуйяш заявив, що угорський уряд був би радий покращити свої відносини з Україною, якби українці внесли зміни до свого закону про освіту.

За його словами, закон містить заходи, які нібито топчуть усі європейські цінності через «обмеження використання угорської мови», і уряд Угорщини нібито вжив усіх можливих дипломатичних кроків, щоб опротестувати це.

Гуйяш зазначив, що угорський уряд підтримав би членство України в ЄС лише за умови гарантування використання мови закарпатськими угорцями.

Угорщина, Гуйяш
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