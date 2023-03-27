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МЗС ФРН планує вислати понад 30 дипломатів рф

26.03.2023 / 13:44
Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер хоче вжити заходів проти російських шпигунів, а її колега по уряду, міністр закордонних справ Анналена Бербок, очевидно, реалізує цей план: вона хоче вислати понад 30 дипломатів рф, акредитованих у Берліні.

Про це пише Focus, передає Укрінформ.

Фезер, під керівництвом якої перебувають, зокрема, Федеральне управління кримінальної поліції та Федеральне управління з охорони конституції (контррозвідка), заявила нещодавно, що російські спецслужби постійно атакують ФРН.

Згідно з висновками органів безпеки, рф використовує, зокрема, дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із сфери політики, бізнесу, науки та армії для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

Резиденції секретних служб москви, розташовані в посольстві в Берліні та в кількох консульствах, очевидно, сьогодні більш укомплектовані, ніж за часів холодної війни, нараховуючи близько 160 офіцерів, - пише видання.

Федеральний уряд усвідомлює, що масове видворення агентів не залишиться без наслідків.

«кремль у відповідь визнає небажаними ще більшу кількість німецьких дипломатів», – сказав ЗМІ представник МЗС.

ФРН, МЗС
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