лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території білорусі ядерну зброю, - путін

"Стосовно наших переговорів з олександром григоровичем лукашенком, просто приводом послужила, напевно, заява міністра оборони Великої Британії, що вони збираються поставляти в Україну снаряди зі збідненим ураном. Так чи інакше, це пов'язано з ядерними технологіями, це очевидна річ. Але навіть поза контекстом цих подій олександр григорович лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території білорусі російську тактичну ядерну зброю", - заявив путін в інтерв'ю, уривок з якого вийшов у суботу в ефірі телеканала "россия 24" (ВГТРК).

"Тут теж немає нічого незвичайного: по-перше, США роблять це протягом десятиліть. Вони розмістили вже давно на території своїх країн-союзників, країн НАТО, в Європі свою тактичну ядерну зброю, у шести державах. Якщо пам'ять не зраджує, це ФРН, Туреччина, Нідерланди, Бельгія, Італія та Греція", - наголосив путін.

"олександр григорович має рацію, він каже: ну слухайте, ми ж ваші найближчі союзники. Чому американці своїм союзникам роблять це, на їхній території розміщують, навчають, до речі, їхні екіпажі, їхніх льотчиків використовувати за необхідності цей вид озброєнь", - сказав путін.

"Ми домовилися, що ми зробимо те ж саме - не порушуючи своїх зобов'язань, наголошу, не порушуючи своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї, ми вже допомогли нашим білоруським колегам і обладнати їхні літаки, літаки білоруських впс. 10 літаків готові для застосування такого типу зброї", - заявив путін.