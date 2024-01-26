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лукашенко запросив путіна до Антарктиди

29.01.2024 / 15:23
Формальний лідер білорусі олександр лукашенко запропонував президенту рф володимиру путіну відвідати Антарктиду.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, на церемонії введення в дослідну експлуатацію нового комплексу зимівлі на станції Восток в Антарктиді, в якій путін і лукашенко брали участь через відеозв'язок, лукашенко на завершення зауважив: "Може, колись махнемо, цікаво".

путін з усмішкою відповів: "Так, добре".

російські ЗМІ пишуть, що росія допомагає білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію Гора Вечірня. При цьому стверджується, що рф готує пропозиції щодо оновлення ще 10 антарктичних станцій – по п'ять сезонних та цілорічних.

лукашенко, Антарктида, путін
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