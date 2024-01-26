лукашенко запросив путіна до Антарктиди

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, на церемонії введення в дослідну експлуатацію нового комплексу зимівлі на станції Восток в Антарктиді, в якій путін і лукашенко брали участь через відеозв'язок, лукашенко на завершення зауважив: "Може, колись махнемо, цікаво".

путін з усмішкою відповів: "Так, добре".

російські ЗМІ пишуть, що росія допомагає білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію Гора Вечірня. При цьому стверджується, що рф готує пропозиції щодо оновлення ще 10 антарктичних станцій – по п'ять сезонних та цілорічних.