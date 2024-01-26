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15:23
лукашенко запросив путіна до Антарктиди
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14:21
Мінфін Німеччини закликає європейських партнерів до більшої підтримки України
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12:16
Румунський політик пропонує анексувати деякі території України
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11:14
Франція передаватиме Україні 3000 снарядів щомісячно
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09:10
Розвідка Британії: У рф збільшилась кількість підпалів військкоматів за останні шість місяців
- 15:23
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16:25
ДПСУ: У Польщі в сторону України у черзі стоять близько 1300 вантажівок
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10:12
Зеленський оприлюднив декларацію за два роки
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16:25
Юрчишин очікує на звіт щодо ефективності використання державних коштів на інформаційну політику
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15:23
Міненерго: Україна близька до самозабезпечення газом у 2024 році
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Данія надасть Україні понад 13 млн доларів на підтримку кібербезпеки
- 16:25
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.Последние новости рубрики
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