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Мінфін Німеччини закликає європейських партнерів до більшої підтримки України

29.01.2024 / 14:21
Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликає європейських партнерів до більшої підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німеччина робить свій внесок і, якщо буде потрібно, "мобілізується ще більше", заявив Лінднер на Європейській партійній конференції лібералів у Берліні.

Однак, додав він, для Німеччини неприйнятно робити ще більше, "щоб інші могли продовжувати робити занадто мало".

Європа – це спільнота цінностей, "і це також повинно проявити себе в цей час", зажадав Лінднер, підкресливши, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні.

"Ми не відступимо від наших зобов'язань", – наголосив він.

Німеччина, Лінднер
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