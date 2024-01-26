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Подоляк пояснив, чим загрожує Україні заморожування війни з росією

29.01.2024 / 17:27
В Офісі президента жорстко розкритикували і пояснили, чим загрожує Україні заморожування війни з росією.

Цей варіант все частіше згадують західні аналітики та ЗМІ. Це один з найтрагічніших для демократичної цивілізації сценаріїв, пояснив в коментарі телеканалу Freeдом радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Це безглуздий сценарій. Все, що стосується заморозки конфлікту. Це один з найтрагічніших для демократичної цивілізації сценаріїв", - заявив він.

За його словами, заморозка війни не вирішує жодних завдань:

"Навпаки, це буде часткове зниження інтенсивності бойових дій, але при збереженні атак рф по території України, при збереженні темпів реінвестиції у військове виробництво і накопичення техніки в росії", - наголосив радник голови ОП.

Як зазначив Подоляк, усі повинні розуміти, що росія не заспокоїться, буде накопичувати ресурси, а також продовжувати вливати гроші в пропаганду і ескалацію конфліктів в інших регіонах.

При цьому радник голови ОПУ погодився з тим, що стратегію необхідно змінювати з урахуванням мінливих реалій.

"І головним завданням України має залишатися руйнування логістичної інфраструктури росії на окупованих і прикордонних територіях", - підкреслив Подоляк.

Подоляк
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