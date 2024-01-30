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Боррель про війну в Україні: Ми не бачимо світла в кінці тунелю

30.01.2024 / 17:27
Попри антиросійські санкції інтенсивність війни проти України зростає. Ми не бачимо світла в кінці тунелю.

Про це сказав глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на транспортному інвестиційному форумі ЄС-Центральна Азія.

Він додав, що повномасштабна війна стала нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН. Це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - зазначив очільник євродипломатії.

Він закликав запровадив суттєві санкції проти росії, щоб значно послабити її військову машину.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", - зазначив Боррель.

Боррель
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