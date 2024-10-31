Войти | Зарегистрироваться
10:15

суббота,
02 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити

01.11.2024 / 11:14
Якщо Дональд Трамп у разі перемоги на виборах президента США захоче завершити війну, змусивши Україну поступитися росії своїми територіями, то у нього нічого не вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

За його словами, новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити.

Зеленський зазначив, що послаблення підтримки дозволить росії окупувати більше української території та не дасть Україні можливості перемогти у війні.

"Тому ми говоримо не про компроміси та території, ми говоримо про те, що можуть бути певні дипломатичні шляхи, але вони залежать від політики США, якщо вона не послабиться, та бажання США реально закінчити війну швидко", - додав президент.

Глава держави нагадав, що "Трамп декларував, що він людина справи й хоче закінчити війну швидко, і знайти якусь модель".

"Але, якщо Трамп у разі перемоги захоче змусити Україну віддати все, щоб домовитися з росією, то я не думаю, що на сьогодні це можливо", - наголосив Зеленський.

Трамп, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 ноября
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.