Зеленський: Новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

За його словами, новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити.

Зеленський зазначив, що послаблення підтримки дозволить росії окупувати більше української території та не дасть Україні можливості перемогти у війні.

"Тому ми говоримо не про компроміси та території, ми говоримо про те, що можуть бути певні дипломатичні шляхи, але вони залежать від політики США, якщо вона не послабиться, та бажання США реально закінчити війну швидко", - додав президент.

Глава держави нагадав, що "Трамп декларував, що він людина справи й хоче закінчити війну швидко, і знайти якусь модель".

"Але, якщо Трамп у разі перемоги захоче змусити Україну віддати все, щоб домовитися з росією, то я не думаю, що на сьогодні це можливо", - наголосив Зеленський.