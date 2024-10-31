Юристи: Для використання дронів в Україні необхідно отримати дозвіл в Генштабі ЗСУ

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, чи є закон про дрони в Україні під час воєнного стану та чи можна використовувати БпЛА під час війни для власних потреб, розваг.

«Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №954, використання повітряного простору України може бути заборонено або обмежено Державіаслужбою та органами об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху відповідно до вимог цього Положення», – зазначають юристи.

Ще до початку повномасштабної війни в Україні діяли правила, що визначали дозволені зони для польотів дронів. Зокрема, було розроблено спеціальну карту повітряного простору, яка поділяла територію країни на зони з різними рівнями обмежень для польотів БПЛА. З початком воєнного стану вимоги до використання безпілотників значно посилилися, і повітряний простір України став недоступним для цивільних дронів.

Положення про використання повітряного простору України містить розділи, присвячені регулюванню заборон та обмежень на використання повітряного простору. Відповідно до цього документу, саме Державна авіаційна служба та Міністерство оборони України мають повноваження встановлювати та вводити в дію обмеження.

Наразі закон про дрони в Україні у 2024 році має заборону, що поширюється на всіх користувачів повітряного простору України, за винятком суб’єктів, безпосередньо залучених до відбиття російської агресії. Тобто, це лише військові БпЛА. Але є певні винятки щодо сільського господарства, науки.

«Рішення обласної військової адміністрації щодо використання БПЛА може прийматися для задоволення сільськогосподарських потреб», – зазначають юристи.

Внаслідок введення воєнного стану було скасовано спрощений порядок використання безпілотних літальних апаратів масою до 20 кг, який передбачав виконання польотів без попереднього узгодження з компетентними органами. Тобто, навіть на маленькі БпЛА, вагою до 20 кг, потрібен дозвіл.

«Відповідно до листа Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами від 01.09.2023 року №04.2-01-2125 для використання дронів необхідно отримати дозвіл в Генеральному штабі Збройних Сил України», – зазначають юристи.

Використання безпілотних літальних апаратів, що перевищують масу 20 кг або здійснюють польоти за межі встановлених обмежень, вимагає отримання додаткових дозволів від органів державної авіації, крім дозволу військово-цивільної адміністрації, виданого відповідно до умов воєнного стану.