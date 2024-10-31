Плетенчук прокоментував інформацію про використання росіянами занедбаного командного пункту в Севастополі

Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Плетенчук прокоментував інформацію яку поширює партизанський рух АТЕШ у Телеграмі про те, що росіяни почали використовувати раніше занедбаний запасний командний пункт чорноморського флоту в Севастополі.

"Насправді навіть, якщо ця інформація підтвердиться, то це може лише свідчити про те, що вони хочуть додати роботи українській розвідці для того, щоб в подальшому нам було легше завдати ураження по пунктам базування. Крим знаходиться набагато ближче до материкової частини ніж новоросійськ…Тому, якщо ця інформація підтвердитися, то це буде виглядати трохи дивно", - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що це не обов’язково має бути пов’язано з якимись планами рф щодо можливого повернення в Крим.

"Це не обов’язково має бути пов’язано з якимись планами щодо можливого повернення в Крим. Наразі ніщо не каже про те, що у росіян з’являється хоча б якась на це надія", - заявив Плетенчук.