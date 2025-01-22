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ЦНС: загарбники використовують дітей, перетворюючи їх на інструмент своєї пропагандистської кампанії на ТОТ

22.01.2025 / 12:16
російські загарбники вкотре використовують дітей, перетворюючи їх на інструмент своєї пропагандистської кампанії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

Так, у Станично-Луганському районі Луганської області окупанти провели так званий "мітинг", присвячений 82-й річниці визволення від німецько-фашистських загарбників. У заході на добровільно-примусовій основі взяли участь представники місцевого населення, дітей яких змушують долучитися до складу "юнармії" — де ворог проводить просвітницькі заходи з метою знищення самоідентифікації малих українців.

При цьому, за даними ЦНС, у 2025 році окупанти планують удвічі збільшити кількість центрів "юнармії" на ТОТ, з метою розширення географії своєї злочинної діяльності, шляхом інтеграції молодої верстви населення у російській правовий та інформаційний простір.

"Це чергова спроба окупантів викорінити все українське з їх свідомості, та нав'язати думки про те, що вони належать до так званої "великої" кремлівської імперії", - зазначили у ЦНС.

ЦНС, ТОТ
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