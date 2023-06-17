ЦНС: Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях України суттєво загострюється

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупаційні адміністрації на ТОТ продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіонах. На тимчасово окупованих територіях півдня України суттєво зростають ціни та безробіття.

Також суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води.

"Водночас гауляйтер Запорізької області Євген Балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі РФ"", - зауважують в ЦНС.

Крім того, за даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень.