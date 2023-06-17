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Гросберг: Україна в нинішніх боях втратила менше ніж 10% західної техніки

19.06.2023 / 12:16
Україна в нинішніх боях втратила менше ніж 10% техніки, наданої західними країнами.

Про це повідомив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

Так, за словами Гросберга, цей показник може зрости, оскільки втрати техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.

При цьому начальник естонської розвідки додав, що західна техніка краще захищає військовослужбовців і навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень.

Крім того, Гросберг зазначив, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців, не брали участі в останніх бойових діях.

Нагадаємо, 12 червня CNN з посиланням на воєнних експертів повідомило, що Україна втратила 16 БМП Bradley за декілька днів наступу на Донецькому напрямку.

Після цього, 14 червня, Пентагон зробив заяву, що наразі не має підтверджень інформації про знищення 16 одиниць західної техніки в Україні. У відомстві продовжують стежити за цим.

Гросберг
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