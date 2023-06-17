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Мельник: На саміті НАТО Україні можуть запропонувати "якийсь варіант", про який ми ще не знаємо

18.06.2023 / 13:20
На саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Україні можуть запропонувати "якийсь варіант", про який ми ще не знаємо і щодо якого тривають переговори.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, передає Укрінформ із посиланням на Ліга.Новини.

Журналіст запитав Мельника, чого, на його думку, Україні слід очікувати від саміту – спрощеного плану вступу замість ПДЧ, гарантій безпеки від окремих держав або ж чергових запевнень про "відчинені двері" Альянсу.

На думку Мельника, навряд якийсь із перерахованих варіантів "справді спрацює".

"Я думаю, тут буде якийсь варіант, про який ми ще сьогодні не знаємо, над яким ведуться переговори. Очевидно, що це буде крок на зустріч нашому членству. Як він виглядатиме – поки що казати зарано. У нас ще є час, щоб цей крок справді виглядав переконливо, а не був лише виправданням того, що політичне рішення про вступ поки, на жаль, не може бути ухвалене нашими союзниками", – зазначив Мельник.

НАТО, Мельник
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