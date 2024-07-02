Аналітик: наразі відсутні будь-які ознаки того, щоб путін відмовився від війни

Таку думку висловив Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова під час брифінгу на тему: «Загрози нацбезпеці й оборонні тренди в Україні: аналітичний огляд тенденцій ІІ кварталу 2024 року».

Аналітик вважає, що наразі відсутні будь-які ознаки того, щоб путін був зацікавлений змінити свою агресивну політику й відмовився від війни, натомість перетворюючи її на війну на виснаження.

“Війна останні дванадцять місяців перейшла у фазу війни на виснаження. Спроба українського контрнаступу рік тому та активні спроби росії провести власний наступ або контрнаступ нам показали, що жодна зі сторін на сьогодні не має спроможності здійснити наступальну операцію такого масштабу, яка б кардинально змінила ситуацію на полі бою, призвела до стратегічного прориву й переломила хід війни. Війна на виснаження триватиме й надалі”, - вважає Мельник.

На його думку, щоденні штурмові дії ворога мають дуже обмежені тактичні здобутки й високі втрати, але вони ефективно слугують повзучому наступу ворога й політичним цілям путіна.

“Тактика росії щоденних штурмових дій, треба визнати, залишається ефективною. Тобто російський повзучий наступ триває. Ціна захоплених територій і населених пунктів для росії є надзвичайно високою. Зрозуміло, що й Україна платить за це величезну ціну людськими життями та втраченими територіями. І здавалося б, ту ціну, яку платить росія і на полі бою, і через санкції, мало б спонукати їх до висновку, що це хибна стратегія. Але насправді це може бути саме те, що зараз влаштовує путіна. Тобто тактичні здобутки з військової точки зору мають або дуже обмежений, або жодного оперативного значення, насправді дуже добре слугують політичним цілям путіна та його адаптованій сучасній стратегії ведення війни”, - зазначив Мельник.

Експерт пояснив, яких внутрішніх і зовнішніх цілей насправді досягає кремлівський диктатор веденням війни на виснаження та ресурсно витратними штурмовими діями на фронті.

“Для внутрішньої публіки щоденні повідомлення наповнені звітами про те, що “герої сво” просунулися ще на кількасот метрів і захопили якийсь населений пункт. Нікого не цікавить, що це за населений пункт і яке оперативне значення він має. Але це створює постійну ілюзію перемоги серед російського населення, і це дозволяє путіну не ризикувати тим, що буде активний спротив через те, що російське населення побачить безперспективність війни. Так само на зовнішню аудиторію подається постійний сигнал у вигляді наративу, що росію неможливо перемогти, і хоч потроху, але вона буде все одно просуватися”, - сказав Мельник.