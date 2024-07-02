Войти | Зарегистрироваться
00:00

суббота,
06 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Посередниками у комунікації з росією можуть бути США та Китай

05.07.2024 / 18:30
Україна планує запросити на другий Саміт миру представників російської федерації, а от хто представлятиме країну, поки не зрозуміло.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

«Якщо наступний Саміт миру буде йти за тим планом, який ми передбачаємо (а він передбачає закінчення війни за всіма пунктами і на нашому боці буде більшість світу — ми працюємо в цьому напрямку)… Якщо план буде готовий, ми організовуємо другий Саміт миру і там повинні бути представники російської федерації, а хто це буде — ми подивимось», — наголосив глава держави.

На запитання, чи очікує Володимир Зеленський приїзду путіна, президент відповів, що кремлівський диктатор боїться виїжджати з росії. Хоча, можливо, до моменту проведення другого Саміту миру у кремлі вже буде інша людина.

«Мені здається, що він боїться виїжджати із росії. Може, до цього моменту в кремлі буде інша людина, ну що ж — буде інша», — додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський також вважає, що посередниками у комунікації з росією можуть бути США та Китай.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.