Зеленський: Посередниками у комунікації з росією можуть бути США та Китай

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

«Якщо наступний Саміт миру буде йти за тим планом, який ми передбачаємо (а він передбачає закінчення війни за всіма пунктами і на нашому боці буде більшість світу — ми працюємо в цьому напрямку)… Якщо план буде готовий, ми організовуємо другий Саміт миру і там повинні бути представники російської федерації, а хто це буде — ми подивимось», — наголосив глава держави.

На запитання, чи очікує Володимир Зеленський приїзду путіна, президент відповів, що кремлівський диктатор боїться виїжджати з росії. Хоча, можливо, до моменту проведення другого Саміту миру у кремлі вже буде інша людина.

«Мені здається, що він боїться виїжджати із росії. Може, до цього моменту в кремлі буде інша людина, ну що ж — буде інша», — додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський також вважає, що посередниками у комунікації з росією можуть бути США та Китай.