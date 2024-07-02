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Командувач Повітряних Сил показав, як росіяни спрямували ракети "Іскандер-М" по макетах військової техніки

07.07.2024 / 10:10
російська армія спрямувала дві ракети "Іскандер-М" по макетах військової техніки в районі Южного Одеської області та в Кривому Розі, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"...демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БПЛА. Аеродром Долгінцеве (Кривий Ріг - 3.07) і район "Южноє" (Одеська область - 6.07) - особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони", - написав Олещук у телеграм-каналі.

"Дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків і ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", - ідеться в повідомленні.

Повідомлення супроводжується відповідним відео.

Олещук
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