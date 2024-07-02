Командувач Повітряних Сил показав, як росіяни спрямували ракети "Іскандер-М" по макетах військової техніки

"...демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БПЛА. Аеродром Долгінцеве (Кривий Ріг - 3.07) і район "Южноє" (Одеська область - 6.07) - особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони", - написав Олещук у телеграм-каналі.

"Дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків і ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", - ідеться в повідомленні.

Повідомлення супроводжується відповідним відео.