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Сухорукова: МО України працює над покращенням стандартів і програм підготовки медичного персоналу

07.07.2024 / 13:15
Міністерство оборони працює над покращенням стандартів і програм підготовки медичного персоналу.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова, передає Укрінформ із посиланням на АрміяІнформ.

За словами Сухорукової, йдеться передусім про тактичну медицину: у МОУ готують наказ про обсяги надання домедичної допомоги.

«Далі на цей наказ нашаровуються наступні елементи: це забезпечення - те, що має бути в аптечках, те, що має бути в наплічниках; індивідуальні стандарти підготовки – ми будемо робити типові програми навчання. І це все має бути імплементовано в навчальних центрах, у військових частинах, коли йдеться про підготовку військовослужбовців», – сказала вона.

Крім того, за її словами, йдеться про обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі - це медичні пункти і медичні роти військової частини, про етапи евакуації.

Також ідеться про передові хірургічні підрозділи, стабілізаційні пункти: в якому об’ємі вони мають надавати військовослужбовцям допомогу у разі захворювання, травмування або поранення, які лікарі там мають бути і яке оснащення, яким чином здійснюється евакуація.

По-третє, МОУ займається покращенням госпітального етапу допомоги бійцям, і вже запущений пілотний проєкт по реабілітації військовослужбовця.

«Ці всі правила розробляються на основі стандартів НАТО, але з урахуванням викликів сучасної війни і нашого досвіду», – зауважила Сухорукова.

Серед головних завдань Департаменту охорони здоров’я МОУ Сухорукова назвала максимальне збереження життя і здоров’я військовослужбовців; повернення їх у стрій; реабілітація та повернення до цивільного життя у разі звільнення з лав ЗСУ.

Сухорукова
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