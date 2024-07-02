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СБУ завдала ударів по складу боєприпасів у Воронезькій області росії, - ЗМІ

08.07.2024 / 09:10
Дрони Служби безпеки України завдали ударів по ворожому складу боєприпасів біля села Сергіївка Воронезької області рф у ніч на неділю, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї. Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", - сказав співрозмовник агентства.

Після першого вибуху почалася потужна детонація боєприпасів, що зберігалися на складі. Стовп диму видно за кілька десятків кілометрів.

СБУ, дрони
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