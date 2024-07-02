СБУ завдала ударів по складу боєприпасів у Воронезькій області росії, - ЗМІ

"На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї. Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", - сказав співрозмовник агентства.

Після першого вибуху почалася потужна детонація боєприпасів, що зберігалися на складі. Стовп диму видно за кілька десятків кілометрів.