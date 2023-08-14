Морські дрони України - розробка СБУ, що дає перевагу над рф, - експерт про сюжет CNN

Про це пише політолог Тарас Загородній.

На думку експерта, СБУ стала генератором нових військових і технічних ідей. «Служба переносить війну на територію рф і це фактор дуже важливий. Кожен росіянин щоденно має відчувати, що війна не десь далеко, а вже поряд з ним. Крім того, атаки морських дронів кардинально змінили ситуацію на Чорному морі – росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію», - акцентує політолог.

«До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Крім того Служба Василя Малюка добре розуміється на «тролінгу». За ініціативи співробітників СБУ морський дрон назвали «Морський малюк» («Sea baby»)», - підкреслює Загородній.

Політолог наводить одну з цитат сюжету CNN. «Українська винахідливість знову і знову перемагає неповороткого російського Голіафа», - чесно кажучи, таких оцінок України я останнім часом не чув у західних ЗМІ, а тут мова йде про оцінку від CNN», - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповів каналу CNN про невідомі подробиці розробки та застосування морських дронів. Було проведено ряд успішних атак надводними дронами Служби Безпеки України. Був вражений Кримський міст, а також великий десантний корабель в Новоросійській бухті та нафтовий танкер в українських водах біля Керченського протоку. Голова СБУ анонсував розробку низки нових цікавих операцій, у тому числі в акваторії Чорного моря.