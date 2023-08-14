Єрмак: 15 серпня Україну атакували ракетами, які росія виготовила у квітні цього року

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року", - зазначив він.

За його словами, в ракетах Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем.

"Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що були запроваджено обмеження проти країни-агресорки.

"Санкції потрібно посилювати, щоб росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети", - наголосив Єрмак.