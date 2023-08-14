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Шмигаль: Відремонтовано 70% теплоелектроцентралей, ще 30% зараз у ремонті

16.08.2023 / 18:30
російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.

Обсяг виконаних об’єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень, в Укренерго цей показник — лише 7%. Ця заява від голови національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг, під час профільного засідання парламенту наробила галасу. Потім комісія інформацію уточнила: повідомлення, мовляв, викривили медіа, цифри ці проміжні. Просто більшість актів виконаних робіт НКРЕКП ще не отримала.

«Пошкоджені об’єкти та мережі знаходяться в ремонті. Але завершення і акти виконаних робіт очікуються в кінці вересня-початку жовтня. Будівельні роботи завершуються, коли є акт виконаних робіт. Але це означає, що це саме рівень готовності об’єктів», – заявила Ольга Бабій, членкиня НКРЕКП.

Цифри вже на засіданні уряду назвав прем’єр. Каже, що не ідеально, але і не погано.

«Відремонтовано 70% теплоелектроцентралей, ще 30% зараз у ремонті. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності. А це потужність на майже 1,8 ГВт», – прозвітував Денис Шмигаль.

Окремо про відновлення мереж звітує Укренерго. Там теж запевняють, що все згідно з планом. Але плану реалістичного.

«З того, що ми запланували, для готовності виконано 70-80%. І ми виконаємо 100% від плану. Це не буде означати повного відновлення мереж, як до вторгнення. Це буде означати, що це дасть можливість проходити зиму без вузьких місць по підстанціях», – зазначив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Головне завдання – пережити зиму. Щоб відбудувати все втрачене, треба щонайменше $8 млрд, – підрахували у Київській школі економіки. На відновлення об’єктів цьогоріч уряд виділив 10 мільярдів гривень. Плюс ще $897 млн надали США. 166 млн євро – європейський фонд енергетичної підтримки. Приватні компанії витрачають і свої кошти, – кажуть у ДТЕК. Щоправда, там теж попросили допомоги у держави.

Одним із запобіжників від блекаутів, який допоміг пережити темні часи торік, був імпорт електроенергії.  Ці можливості також цього року розширюватимуть. Попри усе, уряд радить українцям бути готовими до не простої зими. Але ми маємо вистояти.

НКРЕКП
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