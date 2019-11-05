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Нацкомиссия по тарифам выбрала нового главу

05.11.2019 / 14:21
Путем тайного голосования членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг главой регулятора избран Валерий Тарасюк.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

29 октября президент Владимир Зеленский своим указом назначил Тарасюка, членом Нацкомиссии по тарифам.

Ранее Тарасюк также был членом НКРЕКП, но был уволен по собственному желанию.

Напомним: НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Источник 

Валерий Тарасюк, НКРЕКП
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