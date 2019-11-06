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На Ровенщине депутаты выступили против пропаганды Хеллоуина28.10.2019 / 11:56
На Ровенщине епископат ПЦУ не может поделить храмы25.10.2019 / 13:52Последние новости рубрики
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В Конгрессе США рассекретили первые стенограммы об импичменте Трампу
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Британия: оппозиция подняла вопрос связей советника Джонсона с Россией
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Джонсон заявляет, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии
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Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа
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Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе
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Новый глава Нацкомиссии по тарифам заявил о неизбежности роста цен на электроэнергию для населения
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Оржель: Украина готова к остановке транзита российского газа
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Гончарук: повышение зарплат педагогам будут, но не такие, как хотелось
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Проект госбюджета-2020 предусматривает 173 млрд грн на пенсии и 113 млрд грн на медицину
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Зеленский поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации
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У Кличко уверяют, что тарифы на отопление не изменятся до конца сезона
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Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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