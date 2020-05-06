Регулятор предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения

Об этом заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства.

Напоминаем: сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Энергохолдинг ДТЭК рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины.

В портфеле ДТЭК уже есть объекты "зеленой" генерации мощностью более 1 ГВт. К 2022 году холдинг планировал увеличить суммарную установленную мощность до 2 ГВт за счет новых объектов.

Специально для этого ДТЭК ВИЭ привлек в ноябре 2019 года 325 млн евро от размещения евробондов. ДТЭК пока отказался от этих планов из-за намерения Министерства энергетики реструктуризировать"зеленый" тариф.

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