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Насалик призвал промпотребителей через суд требовать от "Укрэнерго" возмещения переплат за передачу э/э по новому тарифу

22.08.2019 / 15:39
Игорь Насалик призвал небытовых потребителей электрической энергии подавать судебные иски к НЭК "Укрэнерго" с требованием о возмещении средств, оплаченных за услуги компании по новому тарифу.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик призвал небытовых потребителей электрической энергии подавать судебные иски к оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" с требованием о возмещении средств, оплаченных за услуги компании по новому, действующему с момента запуска нового оптового рынка э/э, тарифу.

"Мой совет предприятиям, фирмам, которые потребляют э/э, промышленным объектам: с полной уверенностью, и Министерство энергетики готово поддержать вас в этом, обращайтесь с судебными исками к "Укрэнерго" по возмещению средств за поставку э/э в рамках тарифа (действующего с момента запуска рынка – ред.). Думаю, то, что сделали ферросплавные заводы, сейчас должны сделать все остальные предприятия, которые получили завышенные платежи", – сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду, 21 августа.

Источник

тариф, электроэнергия, Насалик, рынок электроэнергии, промпотребители
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