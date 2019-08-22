Украинская энергосистема может функционировать без поставки российского ядерного топлива

"Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны, обеспечить (его поставку из других стран – ИФ) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ", - сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду, 21 августа.

Он также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности проекта по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.

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