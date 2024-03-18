Стайлери Dyson Airwrap Complete vs Airwrap Complete Long – який обрати? Огляд, характеристики, насадки, комплектація

Бренд Dyson добре відомий у нашій країні. Компанія випускає топову побутову техніку для дому. Хоча найпопулярніші пилососи, прихильність жінок завоював стайлер Dyson Airwrap. Просунутий б’юті інструмент дозволяє зробити професійне укладання волосся в домашніх умовах: не потрібно відвідувати салони та відвалювати купу грошей стилісту. Все можна зробити власноруч, не витрачаючи багато часу.

Є кілька модифікацій цього стайлера. Варіант Airwrap Complete розроблений для різних типів волосся стандартної довжини. А Complete Long – для волосся до лопаток і ще нижче. Це найголовніша відмінність. Проте є й інші. Розглянути обидві моделі докладніше пропонують фахівці AVIC, магазину електроніки, гаджетів та техніки з Харкова.

Технічні характеристики Dyson Airwrap

Потужність 1300 Вт.

Двигун/ швидкість двигуна: Dyson V9 / 110 000 об/хв

Тиск повітря: 3.2 кПа.

Функції: подача холодного повітря, незалежне регулювання нагрівання та повітряного потоку (3 режими інтенсивності), індикація увімкнення.

Конструкція: знімний фільтр.

Вага: 1 кг.

Розміри: 30x20x10 см.

Довжина шнура: 2.7 м.

Комплектація. Залежно від модифікації.

Принцип роботи фена Dyson Airwrap Complete

В основі роботи стайлера лежить здатність повітряного потоку підхоплювати легкі предмети та забирати їх. Локон волосся у процесі завивки поступово накручується на насадку. Одночасно відбувається нагрівання до оптимальної температури, за якої змінюється структура волосся. Локон набуває певної форми, яка зберігається кілька днів.

Особливістю Dyson Airwrap є можливість закручування локонів у різні боки за рахунок зміни напрямку потоку повітря. Це надає зачісці додатковий обсяг.

В інструменті встановлено цифровий електродвигун Dyson V9. Він обертає 13 лопатей вентилятора зі швидкістю до 110000 об/хв, створюючи так званий «ефект Коанда».

Complete vs Complete Long. Особливості роботи, дизайну та конструкції

Якихсь глобальних відмінностей між двома стайлерами немає (адже вони належать до одного класу). Відзначимо лише, що модель Complete Long також здатна іонізувати повітря та нагрівати його аж 90 градусів за Цельсієм. Звичайна модель Complete іонізувати не вміє. При цьому в обох модифікаціях встановлені однакові мотори, що видають потужність у межах 1300 Ватт. Внутрішня лопать крутиться зі швидкістю 110 000 оборотів в хвилину. Управління здійснюється однаково для обох пристроїв.

І Dyson Airwrap Complete, і Airwrap Complete Long зроблено з високоякісних матеріалів, тут немає жодних люфтів, при стисканні пристрої не скриплять. На лицьовій стороні ручки знаходяться кнопки для керування. Їх лише три, тому заплутатися в них малоймовірно.

Головний елемент стайлерів – важка та товста рукоять з металевою обробкою. Гладке покриття робить її приємною на дотик. Ручка не вислизає з долоні – мікроскопічний рельєф поверхні допомагає надійно утримувати прилад. На задній частині має місце механічний замок, що фіксує насадки.

Dyson Airwrap Complete vs Complete Long. Насадки та комплектація

Ось тут – головна відмінність між стайлерами. У моделі Airwrap Complete Long насадки довші для легкої роботи з довгим волоссям. Щодо призначення насадки обох моделей, то вони практично ідентичні.

Круглі насадки для завивки (4 штуки діаметром по 30 та 40 мм). Вони зовсім несхожі на звичні щипці. Відсутність додаткової пластини із пружиною компенсується цікавим фізичним явищем – ефектом Коанда. струмінь повітря, що виривається з вузького отвору, притягує волосся до гарячої поверхні. Лишається тільки відокремити пасмо і кілька разів повернути рукоятку стайлера.

Насадка фен. Широкий овальний розтруб не тільки надає інструменту футуристичного вигляду, а й подає широкий потік повітря із відносно малою температурою. Швидко сушить волосся, але не пересушує.

Гребінці твердий та м’який. Перший складається з жорстких щетинок, здатних розділяти найгустіші пасма. М’яка насадка з пластиковими кульками на кінцях ідеально підходить для роботи з тонким волоссям та делікатного масажу шкіри голови.

Кругла щітка для створення об'єму. Ефект більш контрольований у порівнянні з дифузором фена – ви можете піднімати волосся тільки на певних ділянках голови.

Антиковзкий термостійкий килимок. Інертний до гарячої поверхні стайлера.

Кільце з зубцями для очищення фільтра стайлера та чохол для зберігання стайлера та насадок.

Такий комплект притаманний для обох модифікацій стайлера Дайсон. У версії Complete Long насадки для завивки та інші аксесуари трохи довші, оскільки призначені для довшого волосся. Тому вибір конкретного продукту потрібно робити з урахуванням ваших фізіологічних особливостей. Купити стайлер Dyson у Харкові з доставкою по Україні вигідно в магазині AVIC. Обирайте з широкого асортименту оригінальних девайсів!