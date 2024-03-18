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Активный отдых с детьми - самые интересные варианты

21.03.2024 / 17:15
Активный отдых с детьми - самые интересные варианты
Проводить свободное время активно и полезно для здоровья – гораздо более интересное занятие, чем банальный отдых.

Снаряжение для активного отдыха: рекомендации по выбору

Проводить свободное время активно и полезно для здоровья – гораздо более интересное занятие, чем банальный отдых. Тем более, такой досуг позволяет не только улучшить физическую форму, но и поднять настроение, напитаться приятными эмоциями и оставить яркие воспоминания надолго. Все, что понадобится – простое и доступное снаряжение для спортивного досуга. Ролики, самокаты, батуты, велосипеды – вариантов товаров для активного времяпрепровождения много и подобрать оптимальное решение можно людям с разными предпочтениями и интересами.

Активный отдых для детей: ролики, самокаты, велосипеды, батуты

Ролики – один из самых любимых детьми разного возраста видов инвентаря для активного отдыха. Они представлены в продаже моделями с разной конструкцией и могут быть предназначены для юных спортсменов с разными навыками. Учитывайте уровень катания ребенка при выборе снаряжения:

  • Для начинающих можно купить ролики на 4 колесах. Они более устойчивые, что облегчает процесс сохранения равновесия.
  • Ролики на одной колесной базе требуют приложения больших сил для сохранения равновесия и управления движением. Их можно купить для детей старшего возраста или тех малышей, которые уже уверенно катаются на “квадах”.
  • Трансформируемые модели позволяют сократить затраты на покупку новых роликов. Как правило, они могут увеличиваться на несколько размеров, благодаря чему рост ноги ребенка не станет причиной для покупки нового инвентаря. 
  • Ролики для трюков – предназначены для более опытных детей, которые хотят заниматься трюками и кататься в скейт-парках. Они обладают более прочной и маневренной конструкцией.

Расцветка, дизайн, оформление роликов могут быть любыми. Можно подобрать как яркие модели, так и изделия в сдержанном лаконичном стиле. 

Самокаты и велосипеды, пожалуй, являются наиболее покупаемыми видами снаряжения для активного отдыха детей, подростков и взрослых. Они не менее разнообразны, чем роликовые коньки. Самокат может быть предназначен для неспешного катания по улицам и парковым аллеям, а может быть изготовлен специально для выполнения рискованных трюков и преодоления препятствий. Обратите внимание на размер колес, материал, из которого они изготовлены, форму руля, размер платформы для ноги. Для малышей можно купить самокат с двумя колесиками, размещенными в задней части конструкции. Это более устойчивая модель, которая обезопасит ребенка от падений. 

Велосипеды отличаются не только количеством колес (трехколесные – специально для малышей), но и формой и размером рамы, руля, сидения, назначением. Можно купить велосипед следующих типов:

  • Шоссейники предназначены для скоростной езды на асфальтовых дорогах. Они легкие и оборудованы узкими покрышками для увеличения скорости.
  • Горные велосипеды предназначены для езды в сложных условиях, по пересеченной местности и трейлам. Они имеют прочные рамы, амортизационные вилки и широкие покрышки для лучшего сцепления.
  • Гибридные велосипеды сочетают в себе характеристики шоссейных и горных велосипедов. Они удобны в управлении и подходят для различных дорожных условий.
  • Городские велосипеды предназначены для комфортной езды по городским улицам. 
  • BMX (Bicycle Motocross) предназначены для трюков, прыжков и соревнований на специализированных трассах. Они имеют маленькие рамы и колеса для повышения маневренности.
  • Туристические велосипеды предназначены для длительных поездок и путешествий. У них прочные рамы, широкие покрышки, есть багажники и другие аксессуары для перевозки грузов и предметов.

Если же вы предпочитаете отдых на месте, а не длительные активные прогулки, выберите батут для прыжков. Только на первый взгляд это снаряжение может показаться игрушкой для развлечений. Это отличная альтернатива традиционным кардиотренажерам. За 15 минут прыжков вы сожжете в среднем 70 ккал. Батут купить можно в разных вариантах исполнения:

  • по размеру – выбирайте с учетом количества человек, которые одновременно будут прыгать, их веса, наличия свободного места для размещения снаряжения;
  • по форме – батут может быть круглым, квадратным, прямоугольным;
  • по типу размещения защитной сетки – она может быть установлена за пружинным блоком или перед ним;
  • по типу конструкции – количество и вид стоек, наличие лестницы, толщина рамы;
  • по уровню безопасности – количество и тип защитных матов, место их размещения, тип защитной сетки.

Еще один критерий выбора батута – количество пружин. Для интенсивных прыжков потребуется модель с количеством пружин свыше 96. 

Для производства прыжкового полотна используют перматрон или ПВХ 500. Эти материалы не пропускают влагу, обладают достаточной прочностью и жесткостью, обеспечивают хороший отскок.

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