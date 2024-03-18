Активный отдых с детьми - самые интересные варианты

Снаряжение для активного отдыха: рекомендации по выбору
Проводить свободное время активно и полезно для здоровья – гораздо более интересное занятие, чем банальный отдых. Тем более, такой досуг позволяет не только улучшить физическую форму, но и поднять настроение, напитаться приятными эмоциями и оставить яркие воспоминания надолго. Все, что понадобится – простое и доступное снаряжение для спортивного досуга. Ролики, самокаты, батуты, велосипеды – вариантов товаров для активного времяпрепровождения много и подобрать оптимальное решение можно людям с разными предпочтениями и интересами.
Активный отдых для детей: ролики, самокаты, велосипеды, батуты
Ролики – один из самых любимых детьми разного возраста видов инвентаря для активного отдыха. Они представлены в продаже моделями с разной конструкцией и могут быть предназначены для юных спортсменов с разными навыками. Учитывайте уровень катания ребенка при выборе снаряжения:
- Для начинающих можно купить ролики на 4 колесах. Они более устойчивые, что облегчает процесс сохранения равновесия.
- Ролики на одной колесной базе требуют приложения больших сил для сохранения равновесия и управления движением. Их можно купить для детей старшего возраста или тех малышей, которые уже уверенно катаются на “квадах”.
- Трансформируемые модели позволяют сократить затраты на покупку новых роликов. Как правило, они могут увеличиваться на несколько размеров, благодаря чему рост ноги ребенка не станет причиной для покупки нового инвентаря.
- Ролики для трюков – предназначены для более опытных детей, которые хотят заниматься трюками и кататься в скейт-парках. Они обладают более прочной и маневренной конструкцией.
Расцветка, дизайн, оформление роликов могут быть любыми. Можно подобрать как яркие модели, так и изделия в сдержанном лаконичном стиле.
Самокаты и велосипеды, пожалуй, являются наиболее покупаемыми видами снаряжения для активного отдыха детей, подростков и взрослых. Они не менее разнообразны, чем роликовые коньки. Самокат может быть предназначен для неспешного катания по улицам и парковым аллеям, а может быть изготовлен специально для выполнения рискованных трюков и преодоления препятствий. Обратите внимание на размер колес, материал, из которого они изготовлены, форму руля, размер платформы для ноги. Для малышей можно купить самокат с двумя колесиками, размещенными в задней части конструкции. Это более устойчивая модель, которая обезопасит ребенка от падений.
Велосипеды отличаются не только количеством колес (трехколесные – специально для малышей), но и формой и размером рамы, руля, сидения, назначением. Можно купить велосипед следующих типов:
- Шоссейники предназначены для скоростной езды на асфальтовых дорогах. Они легкие и оборудованы узкими покрышками для увеличения скорости.
- Горные велосипеды предназначены для езды в сложных условиях, по пересеченной местности и трейлам. Они имеют прочные рамы, амортизационные вилки и широкие покрышки для лучшего сцепления.
- Гибридные велосипеды сочетают в себе характеристики шоссейных и горных велосипедов. Они удобны в управлении и подходят для различных дорожных условий.
- Городские велосипеды предназначены для комфортной езды по городским улицам.
- BMX (Bicycle Motocross) предназначены для трюков, прыжков и соревнований на специализированных трассах. Они имеют маленькие рамы и колеса для повышения маневренности.
- Туристические велосипеды предназначены для длительных поездок и путешествий. У них прочные рамы, широкие покрышки, есть багажники и другие аксессуары для перевозки грузов и предметов.
Если же вы предпочитаете отдых на месте, а не длительные активные прогулки, выберите батут для прыжков. Только на первый взгляд это снаряжение может показаться игрушкой для развлечений. Это отличная альтернатива традиционным кардиотренажерам. За 15 минут прыжков вы сожжете в среднем 70 ккал. Батут купить можно в разных вариантах исполнения:
- по размеру – выбирайте с учетом количества человек, которые одновременно будут прыгать, их веса, наличия свободного места для размещения снаряжения;
- по форме – батут может быть круглым, квадратным, прямоугольным;
- по типу размещения защитной сетки – она может быть установлена за пружинным блоком или перед ним;
- по типу конструкции – количество и вид стоек, наличие лестницы, толщина рамы;
- по уровню безопасности – количество и тип защитных матов, место их размещения, тип защитной сетки.
Еще один критерий выбора батута – количество пружин. Для интенсивных прыжков потребуется модель с количеством пружин свыше 96.
Для производства прыжкового полотна используют перматрон или ПВХ 500. Эти материалы не пропускают влагу, обладают достаточной прочностью и жесткостью, обеспечивают хороший отскок.