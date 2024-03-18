Активный отдых с детьми - самые интересные варианты

Снаряжение для активного отдыха: рекомендации по выбору

Проводить свободное время активно и полезно для здоровья – гораздо более интересное занятие, чем банальный отдых. Тем более, такой досуг позволяет не только улучшить физическую форму, но и поднять настроение, напитаться приятными эмоциями и оставить яркие воспоминания надолго. Все, что понадобится – простое и доступное снаряжение для спортивного досуга. Ролики, самокаты, батуты, велосипеды – вариантов товаров для активного времяпрепровождения много и подобрать оптимальное решение можно людям с разными предпочтениями и интересами.

Активный отдых для детей: ролики, самокаты, велосипеды, батуты

Ролики – один из самых любимых детьми разного возраста видов инвентаря для активного отдыха. Они представлены в продаже моделями с разной конструкцией и могут быть предназначены для юных спортсменов с разными навыками. Учитывайте уровень катания ребенка при выборе снаряжения:

Для начинающих можно купить ролики на 4 колесах. Они более устойчивые, что облегчает процесс сохранения равновесия.

Ролики на одной колесной базе требуют приложения больших сил для сохранения равновесия и управления движением. Их можно купить для детей старшего возраста или тех малышей, которые уже уверенно катаются на “квадах”.

Трансформируемые модели позволяют сократить затраты на покупку новых роликов. Как правило, они могут увеличиваться на несколько размеров, благодаря чему рост ноги ребенка не станет причиной для покупки нового инвентаря.

Ролики для трюков – предназначены для более опытных детей, которые хотят заниматься трюками и кататься в скейт-парках. Они обладают более прочной и маневренной конструкцией.

Расцветка, дизайн, оформление роликов могут быть любыми. Можно подобрать как яркие модели, так и изделия в сдержанном лаконичном стиле.

Самокаты и велосипеды, пожалуй, являются наиболее покупаемыми видами снаряжения для активного отдыха детей, подростков и взрослых. Они не менее разнообразны, чем роликовые коньки. Самокат может быть предназначен для неспешного катания по улицам и парковым аллеям, а может быть изготовлен специально для выполнения рискованных трюков и преодоления препятствий. Обратите внимание на размер колес, материал, из которого они изготовлены, форму руля, размер платформы для ноги. Для малышей можно купить самокат с двумя колесиками, размещенными в задней части конструкции. Это более устойчивая модель, которая обезопасит ребенка от падений.

Велосипеды отличаются не только количеством колес (трехколесные – специально для малышей), но и формой и размером рамы, руля, сидения, назначением. Можно купить велосипед следующих типов:

Шоссейники предназначены для скоростной езды на асфальтовых дорогах. Они легкие и оборудованы узкими покрышками для увеличения скорости.

Горные велосипеды предназначены для езды в сложных условиях, по пересеченной местности и трейлам. Они имеют прочные рамы, амортизационные вилки и широкие покрышки для лучшего сцепления.

Гибридные велосипеды сочетают в себе характеристики шоссейных и горных велосипедов. Они удобны в управлении и подходят для различных дорожных условий.

Городские велосипеды предназначены для комфортной езды по городским улицам.

BMX (Bicycle Motocross) предназначены для трюков, прыжков и соревнований на специализированных трассах. Они имеют маленькие рамы и колеса для повышения маневренности.

Туристические велосипеды предназначены для длительных поездок и путешествий. У них прочные рамы, широкие покрышки, есть багажники и другие аксессуары для перевозки грузов и предметов.

Если же вы предпочитаете отдых на месте, а не длительные активные прогулки, выберите батут для прыжков. Только на первый взгляд это снаряжение может показаться игрушкой для развлечений. Это отличная альтернатива традиционным кардиотренажерам. За 15 минут прыжков вы сожжете в среднем 70 ккал. Батут купить можно в разных вариантах исполнения:

по размеру – выбирайте с учетом количества человек, которые одновременно будут прыгать, их веса, наличия свободного места для размещения снаряжения;

по форме – батут может быть круглым, квадратным, прямоугольным;

по типу размещения защитной сетки – она может быть установлена за пружинным блоком или перед ним;

по типу конструкции – количество и вид стоек, наличие лестницы, толщина рамы;

по уровню безопасности – количество и тип защитных матов, место их размещения, тип защитной сетки.

Еще один критерий выбора батута – количество пружин. Для интенсивных прыжков потребуется модель с количеством пружин свыше 96.

Для производства прыжкового полотна используют перматрон или ПВХ 500. Эти материалы не пропускают влагу, обладают достаточной прочностью и жесткостью, обеспечивают хороший отскок.