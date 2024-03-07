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Необычные типы вин, которые стоит попробовать

07.03.2024 / 13:06
Необычные типы вин, которые стоит попробовать
Иногда нам хочется чего-то немного отличающегося от наших вин. Возможно, вы приготовили блюдо, которое требует необычного сочетания. Возможно, вы немного устали от своего любимого вина. Возможно – и это мое оправдание – вы не можете уйти от того факта, что мир вина огромен и разнообразен, а жизнь слишком коротка, чтобы пить одну и ту же бутылку более двух раз.

Иногда нам хочется чего-то немного отличающегося от наших вин. Возможно, вы приготовили блюдо, которое требует необычного сочетания. Возможно, вы немного устали от своего любимого вина. Возможно – и это мое оправдание – вы не можете уйти от того факта, что мир вина огромен и разнообразен, а жизнь слишком коротка, чтобы пить одну и ту же бутылку более двух раз.

Существует так много разных вин, которые можно попробовать, и с каждым новым стилем, вкусом, сортом винограда или методом производства мы бросаем вызов нашим вкусовым рецепторам и развиваем вкус… и что в этом может быть плохого?

Вот краткое изложение некоторых наиболее необычных стилей вина. Возможно, это не ваш стиль вин, но все они — вина, которые стоит попробовать хотя бы раз — кто знает, может быть, вы откроете для себя что-то действительно особенное и неожиданное. Мы знаем, что говорим. А приобрести вина вы можете у vino.ua.

Сладость с морозного севера

В культурном отношении вино ассоциируется у нас с теплым климатом. Солнце палит над берегами Италии и Франции, оно хорошо нагревает виноградники Испании и Калифорнии, поджаривает красную землю Австралии и создает мощный аромат спелых фруктов.

Тем не менее, большинство лучших вин из любой из этих стран происходят из самых холодных регионов, и есть один набор вин, которым нужен сильный холод, включая снег и мороз, чтобы раскрыть свой уникальный аромат и вкусовой профиль.

Ледяное вино производилось на протяжении веков и есть исторические свидетельства того, что его производили во многих уголках Римской империи — Плиний Старший писал о винах, которые были изготовлены «после того, как виноград подвергся воздействию глубокой зимы».

Сегодня ледяные вина чаще всего ассоциируются с Германией, Австрией, севером США и Канадой, где температура резко падает, а условия подходят для этого особого стиля виноградарства. Ледяное вино — это, более или менее, вино, изготовленное из замороженного на лозе винограда.

Этот процесс удаляет лишнюю воду из винограда и, таким образом, концентрирует весь сахар и аромат в кожуре. Результат? Восхитительно сладкое вино с глубоким, богатым и сложным вкусом, сохраняющее при этом всю свою кислотность и яркость. Совершенно вкусно и отлично подходит для хандры середины зимы.

Нагретые солнцем вина юга

От одной крайности к другой: пока немцы ждут, пока улягутся морозы, в самых жарких частях Европы — Греции, Кипре, Южной Италии и Испании — виноделы время от времени используют яркий солнечный свет, чтобы засушить виноград и добиться концентрации ароматов и сахара.

Это «соломенные вина» Южной Европы, названные так потому, что виноделы раскладывают собранные фрукты на соломенные циновки под палящим солнцем, позволяя жаре и сухости сморщить виноград, пока он не станет почти изюмом.

Эта практика также является древней и была записана древними греками, которые наслаждались уникальным вкусом соломенного вина.

Самыми популярными соломенными винами являются вина Пассито, которые традиционно производятся в Тоскане. Их делают либо методом соломенной циновки, либо путем подвешивания больших гроздей винограда к стропилам амбаров, где они сохнут и сморщиваются, чтобы получить красивое золотистое, ореховое, насыщенное вино, которое местные жители подают с десертами и сыром.

Однако лучшие вина Пассито производятся немного севернее, в Венето. Здесь используется виноград Корвина, а соломенные вина Вальполичелла настолько широко ценятся, что в 2009 году им был присвоен статус DOCG. Их выдерживают в течение пяти лет, чтобы еще больше усилить этот уникальный и незабываемый вкусовой профиль.

Заплесневелое вино?

Что касается десертных вин, ни одно из них не сравнится с ботритизированными винами Венгрии и Австрии. Обычно их делают из винограда сорта Фурминт, который гниет на лозе и захватывается грибком серой гнили, поражающим мякоть и кожицу плодов.

Это звучит отвратительно, но этот процесс раскрывает непревзойденный вкус темного меда, жареных орехов и кураги и, возможно, был самым популярным стилем вина в мире в 17 веке. Ни одна поездка в Будапешт не будет полной без обильных бокалов вина Royal Tokaji, и поверьте мне, у вас быстро появится вкус к этому вину.

Ароматизированное вино

Во времена древних греков и римлян ароматизированные вина были довольно распространены. Популярность специй, привезенных с Востока, означала, что виноделы всегда экспериментировали с имбирем, гвоздикой, корицей и т. д., но, за исключением стакана глинтвейна в середине зимы, эта практика почти исчезла. Однако есть одно исключение: Рецина.

Сейчас у большинства из нас Рецина ассоциируется с довольно противным вином, которое подают в конце сомнительной трапезы в греческой таверне, но лучшие образцы этого уникального вина действительно очень вкусны. Незабываемый вкус рецины исходит от сосновой смолы, которая придает вкус вину - история гласит, что сосновая смола раньше использовалась для заделки трещин в бочках, используемых для выдержки вина, и с годами местные жители развили вкус к аромату. 

Хорошая рецина действительно отлично сочетается с классическими греческими ингредиентами, такими как оливки и рассыпчатый сыр фета. Не отбивайтесь, пока не попробуете!

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