Может ли генетика быть причиной бесплодия?

Генетическое бесплодие у мужчин и женщин

В наше время генетики применяют действенные методы, позволяющие определить нарушения генетического аппарата. К таким методам относятся: цитогенетические и молекулярно-цитогенетические исследования. Они помогают провести анализ состояний отдельных генов.

К сожалению, на сегодняшний день не существует способов, которые могли бы полностью исправить генетические изменения, но постановка верного диагноза чаще всего позволяет преодолеть проблему — зачать малыша. Одним из таких способов является ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Многих интересует вопрос о том, сколько стоит сделать ЭКО в Украине, узнать об этом можно здесь: https://litaclinic.com/ru/skolko-stoit-eko/. Клиника репродуктивной медицины LITA оснащена инновационным оборудованием, имеет собственную лабораторию и профессиональный опыт специалистов. Благодаря комплексному обследованию женского и мужского здоровья, врачи смогут с точностью выяснить причину бесплодия.

Важная рекомендация: как можно скорее запишитесь на прием к врачу-генетику, ведь с возрастом многие генетические патологии проявляются сильнее.

Комплексное генетическое обследование

В арсенале современной репродуктивной медицины существуют отличные способы и технологии, благодаря которым бездетная пара может приблизить свой путь к долгожданной мечте - родить здорового ребенка. Однако, их эффективное применение зависит от того, какая причина болезни. Можно потратить много времени и лет на лечение бесплодия, не подозревая, что причина неудач - генетические факторы. В этом случае понадобиться консультация квалифицированного врача-генетика. Он сможет поставить правильный диагноз, назначить эффективное лечение.

Врач-генетик:

спланирует комплексное генетическое обследование;

поставит точный диагноз;

определит риски для потомства.

Если у вас на протяжении многих лет не получается зачать малыша - скорее записывайтесь на консультацию к врачу-генетику, чтобы как можно раньше начать лечение.