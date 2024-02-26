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Может ли генетика быть причиной бесплодия?

03.03.2024 / 15:33
Может ли генетика быть причиной бесплодия?
За последние несколько лет проблема бесплодия стоит крайне остро и не только в нашей стране. Многие семейные пары не могут зачать ребенка естественным путем по самым разным причинам, одна из них генетическая. Нередко репродуктивные проблемы у мужчин и женщин вызваны «мутациями» в структуре генетического аппарата (генома) человека. Это связано с хромосомными аномалиями, эпигенетическими изменениями и т.п. Однако не стоит переживать, ведь многие современные клиники репродуктивной медицины творят чудеса. Они знают, какие метод эффективны в каждом конкретном случае и успешно их используют в своей практике. Доверив свое здоровье клинике репродуктивной медицины LITA, вы узнаете о генетическом бесплодие все и даже больше, но главное - сможете зачать и родить ребенка, о котором так долго мечтаете. Эта клиника специализируется на лечении всех форм бесплодия.

 

Генетическое бесплодие у мужчин и женщин

В наше время генетики применяют действенные методы, позволяющие определить нарушения генетического аппарата. К таким методам относятся: цитогенетические и молекулярно-цитогенетические исследования. Они помогают провести анализ состояний отдельных генов.

К сожалению, на сегодняшний день не существует способов, которые могли бы полностью исправить генетические изменения, но постановка верного диагноза чаще всего позволяет преодолеть проблему — зачать малыша. Одним из таких способов является ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Многих интересует вопрос о том, сколько стоит сделать ЭКО в Украине, узнать об этом можно здесь: https://litaclinic.com/ru/skolko-stoit-eko/. Клиника репродуктивной медицины LITA оснащена инновационным оборудованием, имеет собственную лабораторию и профессиональный опыт специалистов. Благодаря комплексному обследованию женского и мужского здоровья, врачи смогут с точностью выяснить причину бесплодия.

Важная рекомендация: как можно скорее запишитесь на прием к врачу-генетику, ведь с возрастом многие генетические патологии проявляются сильнее.

Комплексное генетическое обследование

В арсенале современной репродуктивной медицины существуют отличные способы и технологии, благодаря которым бездетная пара может приблизить свой путь к долгожданной мечте - родить здорового ребенка.  Однако, их эффективное применение зависит от того, какая причина болезни. Можно потратить много времени и лет на лечение бесплодия, не подозревая, что причина неудач - генетические факторы. В этом случае понадобиться консультация квалифицированного врача-генетика. Он сможет поставить правильный диагноз, назначить эффективное лечение.

Врач-генетик:

  • спланирует комплексное генетическое обследование;
  • поставит точный диагноз;
  • определит риски для потомства.

Если у вас на протяжении многих лет не получается зачать малыша - скорее записывайтесь на консультацию к врачу-генетику, чтобы как можно раньше начать лечение. 

 

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