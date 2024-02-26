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Что такое Coca-Cola: история и состав

01.03.2024 / 01:33
Что такое Coca-Cola: история и состав
Coca-Cola - бренд, который стал символом не только общеизвестного безалкогольного напитка, но и мировой культуры. Любопытно, что первый рецепт был изобретен в 1886 году Джоном Ститом Пембертоном - американским фармацевтом из Атланты (штат Джорджия, США). Позднее формулу выкупил предприниматель Аса Григгс Кэндлер - именно он основал компанию, которая превратилась в мирового лидера индустрии.

Coca-Cola — бренд, который стал символом не только общеизвестного безалкогольного напитка, но и мировой культуры. Любопытно, что первый рецепт был изобретен в 1886 году Джоном Ститом Пембертоном — американским фармацевтом из Атланты (штат Джорджия, США). Позднее формулу выкупил предприниматель Аса Григгс Кэндлер — именно он основал компанию, которая превратилась в мирового лидера индустрии. 

Секретный состав

Изначально напиток, точнее сироп, был разработан как лекарство, содержащее кофеин и кокаин. Позднее рецептура была изменена: наркотик исключили из состава. Это стало удачным решением, после которого The Coca-Cola Company начала стремительно развиваться, что позволило ей выйти на международный рынок. Рецептура, по которой изготавливается кока-кола, долгие годы остается в секрете, хотя в 2020 году компания решила частично раскрыть состав напитка. Главные ингредиенты:

  1. углекислый газ;
  2. сахар;
  3. дистиллированная вода;
  4. натуральные ароматизирующие вещества;
  5. кофеин;
  6. естественный краситель (карамель);
  7. ортофосфорная кислота.

Содержание кофеина невысокое — около 34 мг в 355 мл напитка. Эта доза не представляет опасности для здоровья, если пить колу в умеренных количествах. Главная тайна колы — в уникальных ароматизаторах и их пропорции. Они смешиваются таким образом, что создают неповторимый вкус, который невозможно ни с чем перепутать. Именно он превратил напиток в один из самых узнаваемых в мире.

Разновидности напитка

Coca-Cola не ограничивается только классической газировкой. Компания предлагает широкий спектр продукции, удовлетворяя разнообразные вкусовые предпочтения потребителей. На рынке можно найти такие вариации напитка:

  1. низкокалорийная версия колы, созданная для тех, кто следит за своим весом;
  2. диетическая разновидность без сахара, но с сохранением традиционного вкуса;
  3. для разбавления алкоголя;
  4. с добавлением ванили;
  5. с другими составляющими — вишней, корицей, апельсином, лимоном, лаймом, яблоком, малиной, клетчаткой, имбирем, зеленым чаем;
  6. с повышенным содержанием кофеина;
  7. из тростникового сахара;

Помимо колы, производитель выпускает и другие известные безалкогольные напитки:

  1. Sprite — цитрус;
  2. Fanta — со вкусом апельсина, винограда, лимона, клубники и т. д.;
  3. Dasani — минеральная вода в широком ассортименте видов;
  4. Honest Tea — чаи и соки с акцентом на натуральные ингредиенты.

Компания Coca-Cola продолжает расширять линейку, адаптируясь к требованиям рынка и потребителей. Но во всем многообразии продукции производителя кока-кола занимает лидирующее место. Этот чудесный напиток можно легко найти на сайте maudau.com.ua и насладиться его свежестью. История, уникальный состав и вариативность делают газировку значимой для миллионов людей. Сегодня Coca-Cola продолжает оставаться символом веселья, радости и общения, поднимая настроение поклонникам своим неповторимым вкусом.

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