Reuters: USAID призупиняє фінансування проєктів в Україні

"Представник USAID, який побажав залишитися неназваним, повідомив, що співробітникам, відповідальним за проекти в Україні, було наказано зупинити всю роботу. Серед заморожених проектів - підтримка шкіл та допомога у сфері охорони здоров'я, зокрема, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей", - йдеться в матеріалі Reuters.

Як повідомлялося, Державний департамент США оголосив негайну, широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Очікується, що Державний департамент протягом 85 днів з моменту оприлюднення настанов підготує доповідь, яка супроводжуватиме рекомендації держсекретаря Марко Рубіо президенту Дональду Трампу щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які – припинити.