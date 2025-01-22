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Reuters: USAID призупиняє фінансування проєктів в Україні

25.01.2025 / 10:10
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) отримало вказівку призупинити фінансування реалізованих в Україні проєктів, повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в агентстві.

"Представник USAID, який побажав залишитися неназваним, повідомив, що співробітникам, відповідальним за проекти в Україні, було наказано зупинити всю роботу. Серед заморожених проектів - підтримка шкіл та допомога у сфері охорони здоров'я, зокрема, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей", - йдеться в матеріалі Reuters.

Як повідомлялося, Державний департамент США оголосив негайну, широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Очікується, що Державний департамент протягом 85 днів з моменту оприлюднення настанов підготує доповідь, яка супроводжуватиме рекомендації держсекретаря Марко Рубіо президенту Дональду Трампу щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які – припинити.

USAID
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