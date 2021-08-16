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Резников обсудил сотрудничество с главным советником администратора USAID

16.08.2021 / 14:18
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время рабочего визита в США обсудил с главным советником администратора USAID Марком Фейрштейном сотрудничество в сферах верховенства права, экономики и здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В частности, Резников подчеркнул важность решения американского правительства о поддержке ряда проектов украинского правительства.

«Поддержку со стороны USAID и правительства США трудно переоценить. За последние несколько лет со стороны агентства было направлено более 650 млн долларов в рамках различных программ помощи нашей стране. USAID реализует в Украине 49 долгосрочных и среднесрочных программ, в том числе долгосрочные программы помощи пострадавшим от вооруженной агрессии Рф гражданам Украины. Я также благодарен за последовательную поддержку Украины правительством Соединенных Штатов», — отметил Резников.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Украине и помощь USAID в развитии в таких ключевых сферах, как верховенство права, экономический рост и здравоохранение.

Собеседники также сосредоточились на поддержке USAID украинских граждан, пострадавших от военной агрессии России в восточной части Украины.

Главный советник и вице-премьер-министр обсудили дальнейшую помощь USAID громадам, которые пострадали от вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины, а также возможности продвижения стратегического партнерства между США и Украиной, включая предстоящий визит Президента Украины в Вашингтон.

Фейрштейн подчеркнул важность дальнейших достижений Украины в осуществлении важнейших реформ и акцентировал на непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник

USAID, Резников
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