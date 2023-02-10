USAID виділило $13 млрд для підтримки соціальної сфери України

Про це повідомляє пресслужба USAID Ukraine.

"USAID надало $ 13 млрд прямої бюджетної підтримки, щоб українські медики, співробітники сфери освіти і рятувальники надавали послуги жителям громад і підтримували Україну в протистоянні вторгненню Росії. Ізабель Коулмен (заступник адміністратора USAID – ІФУ) і Міністерство фінансів України висловили налаштованість США і України на прозоре і підзвітне використання коштів", - зазначається в повідомленні в Twitter.