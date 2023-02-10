Експерт розповів до чого призведуть обшуки СБУ у нардепа ОПЗЖ Волошина

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Сольський: росія цілеспрямовано саботує роботу "зернового коридору"24.01.2023 / 09:15Последние новости рубрики
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Кабмін запустить відкриті аукціони з продажу конфіскованого російського майна
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В Укртрансбезпеці нагадали, що за перегруз на дорозі платити доведеться не лише власнику авто
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За останній місяць ПФУ збільшив фінансування субсидій та пільг
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Українцям нагадали про податок на "зайві" квадратні метри
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Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України зросла до 38%
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Алмазні картини в інтер'єрі, як правильно використовувати03.02.2023 / 00:36Алмазна мозаїка - мистецтво, яке не так давно з'явилася серед поціновувачів рукоділля і дуже швидко стало популярним хобі серед творчих особистостей. Результат роботи виглядає як вишивка, проте нитки та голки не використовуються при створенні даних картин. У набір входять стрази, основа з клейкою поверхнею на яку кріпляться «алмазні розсипи», лоток, зручний пінцет і стилос. Процес захоплює, та потребує чималої концентрації. Сьогодні придбати набір можна як на просторах інтернету, так і у магазинах рукоділля.
Нужен ли в квартире фильтр для воды01.02.2023 / 22:54Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»
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У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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Авіакатастрофа у Броварах: Школярі, які рятували дітей у садочку, отримали нагороди
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Друга армія світу використовує гумові танки, які просто здулись
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
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