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Експерт розповів до чого призведуть обшуки СБУ у нардепа ОПЗЖ Волошина

11.02.2023 / 19:26
Оголошення підозр депутатам від ОПЗЖ значно ускладнить росіянам вербовку нових агентів в Україні.

Так політолог Олексій Голобуцький прокоментував нещодавні обшуки Служби Безпеки України у нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина.

На думку Голобуцького, такі дії щодо Волошина матимуть кілька важливих наслідків. «По-перше, замість статусу депутата парламенту, він матиме статус підозрюваного, якого, згодом, очікує суд та тюрма. А по-друге, такий розгром «опзжшників» та невідворотність покарання значно ускладнить для росіян вербовку нових агентів, після посадок та викриття агентів старих», - відзначає політолог.

Він додав, що до лютого минулого року Волошин постійно їздив у Європу з гаслом «укрАинские фашисты опять грозят миролюбивой Москве».

«Волошин був особливо огидним підвидом опзжешника -  «псевдоєвропейським медведчукістом». А за пару днів до вторгнення, користуючись депутатської недоторканістю, втік за кордон», - пише експерт.

Він додав, що надзвичайно важливо, що наразі СБУ так системно взялось за всю «5 колону».

Нагадаємо, 10 лютого Служба Безпеки України провела обшуки та оголосила про підозри нардепу від ОПЗЖ Олегу Волошину та проросійській пропагандистці Тетяні Монтян. А нещодавно за поданням СБУ Президент позбавив громадянства одіозних представників режиму Януковича. Ще раніше було позбавлено статусу народного депутата чотирьох парламентарів від ОПЗЖ. Серед них - Віктор Медведчук, котрого затримала СБУ, а згодом він був обміняний на 200 українських полонених героїв.

Волошин, Голобуцький
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