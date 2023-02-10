ЄС підтримав запропоновану Зеленським формулу миру

Про це йдеться у резолюції саміту ЄС.

У резолюції Європейська рада підтвердила готовність ЄС підтримати ініціативу України щодо встановлення справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Наразі росія не продемонструвала жодного справжнього бажання щодо відновлення справедливого та стійкого миру», – йдеться у резолюції.

У документі зафіксовано, що Європейська рада висловлює підтримку формулі миру Зеленського та підтверджує зобов'язання Євросоюзу тісно співпрацювати з Україною щодо виконання мирного плану з десяти пунктів.

«Європейський Союз підтримує ідею проведення саміту мирної формули, спрямованого на її імплементацію», – вирішили на саміті.

У ЄС заявили, що працюватимуть разом з Україною, щоб забезпечити якомога ширшу міжнародну участь у саміті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого прибув до Брюсселя. Там він виступив у Європарламенті та відвідав саміт ЄС.