Войти | Зарегистрироваться
22:50

суббота,
11 февраля
Онлайн
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Країна
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

ЄС підтримав запропоновану Зеленським формулу миру

11.02.2023 / 10:10
Європейський Союз підтримав запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру, що складається з десяти пунктів, та ідею проведення глобального саміту миру.

Про це йдеться у резолюції саміту ЄС.

У резолюції Європейська рада підтвердила готовність ЄС підтримати ініціативу України щодо встановлення справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Наразі росія не продемонструвала жодного справжнього бажання щодо відновлення справедливого та стійкого миру», – йдеться у резолюції.

У документі зафіксовано, що Європейська рада висловлює підтримку формулі миру Зеленського та підтверджує зобов'язання Євросоюзу тісно співпрацювати з Україною щодо виконання мирного плану з десяти пунктів.

«Європейський Союз підтримує ідею проведення саміту мирної формули, спрямованого на її імплементацію», – вирішили на саміті.

У ЄС заявили, що працюватимуть разом з Україною, щоб забезпечити якомога ширшу міжнародну участь у саміті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого прибув до Брюсселя. Там він виступив у Європарламенті та відвідав саміт ЄС.

Зеленський, ЄС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 февраля
10 февраля
9 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.