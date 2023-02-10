Тонкощі мобілізації: Видану повістку можна анулювати у двох випадках

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center.

Підстави для анулювання повістки:

наявність броні;

наявність підстав для відстрочки.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь або відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - наголосив Горбач.

Він додав, що у разі, якщо така людина все ж таки отримала повістку, її можна анулювати. Для цього потрібно особисто прийти у військкомат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) та надати документи, що підтверджують наявність броні чи відстрочки.