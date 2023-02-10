Войти | Зарегистрироваться
10:06

суббота,
11 февраля
Онлайн
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Країна
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Тонкощі мобілізації: Видану повістку можна анулювати у двох випадках

10.02.2023 / 18:46
В Україні військовозобов'язаним почали видавати повістки нового зразка, а вже видану повістку можна анулювати у двох випадках.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center.

Підстави для анулювання повістки:

  • наявність броні;
  • наявність підстав для відстрочки.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь або відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - наголосив Горбач.

Він додав, що у разі, якщо така людина все ж таки отримала повістку, її можна анулювати. Для цього потрібно особисто прийти у військкомат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) та надати документи, що підтверджують наявність броні чи відстрочки.

Горбач, мобілізація
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 февраля
9 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.