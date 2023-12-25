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Горбач: В Україні планують призивати на військову службу ще три категорії громадян

26.12.2023 / 12:16
В Україні планують призивати на військову службу ще три категорії громадян. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це hromadське розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

За його словами, мобілізацію планують розширити завдяки:

громадянам, які були зняті з військового обліку до 2015 року та не були відновлені на військовому обліку відповідно до змін до законодавства України;

громадянам, у яких закінчився термін відстрочки призову на військову службу під час мобілізації;

громадянам, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік через ухилення від виконання військового обов'язку.

"Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", - наголосив Горбач.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росіян оголосили мобілізацію.

Зараз влада планує змінити порядок її проведення. Зокрема, вона готує відповідний законопроект. Усі зміни, які вносять до законопроекту, узгоджують із військовими.

Горбач
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