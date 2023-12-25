Українські підприємці-переселенці організували благодійні ярмарки в 11 країнах Європи

Про це з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.

Серед учасників ярмарку підприємниця Марина – уродженка Лисичанська Луганської області, має доньку Марію та чоловіка Андрія, який із 2015 року боронить Україну.

У 2022 році із зони безпосередніх бойових дій мати й донька переїхали до Дніпра, звідти перемістилися до Львова. Саме тоді дочка закінчила навчатися на дизайнера-ілюстратора, а в Марини був досвід підприємницької діяльності. В них виникла ідея створювати ілюстрації та наносити їх на ластівки, чашки, постери, одяг.

Процес відбувається на власному невеликому виробництві, продукцію розповсюджують через соцмережі і сувенірні магазини. Усі кошти, зібрані під час участі в ярмарку, планують передати на закупівлю необхідних речей для підрозділу, де служить чоловік Марини.

Також на ярмарках можна віднайти листівки ручної роботи, які створює донька харківської підприємниці Валерії. Майстрині не полишали місто навіть під час активних бойових дій і продовжують там жити зараз, попри регулярні обстріли

«Також у проєкті "Різдво з Україною" взяли участь соціальні волонтерські проєкти. Зокрема майстри Андрій і Петро разом із колегами проводили для дітей майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок і виробів із соломи. Ці іграшки передали на ярмарки», - резюмували у МКІП.

У міністерстві наголошують, що вторговані кошти спрямують у благодійний фонд "Тихо", який допомагає закуповувати квадрокоптери для українських оборонців.

З такою ж благодійною ініціативою долучилось багато майстринь-переселенок з тимчасово захоплених територій з різноманітними виробами: в’язаними шкарпетками, шапками, іграшками, вишитими бантами, дідухами, виробами із глини.